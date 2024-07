Gesto assurdo di Marquez | Valentino Rossi senza parole

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 luglio 2024)di Marc: il pilota spagnolo, rivale storico di, ha fatto questo. E il Dottore èNon si sono mai amati. Stimati sì, perché in pista hanno sempre dato tutto e hanno lottato come pochi altri nella storia. Ma parlare di amicizia no, non è possibile. Il rapporto fuori trae Marcnon è mai decollato. Ma quello che è successo nei giorni scorsi è sicuramente da raccontare.(Lapresse) – Ilveggente.itUna storia portata alla luce dal sito mowmag.com, che entra nei dettagli di una situazione paradossale. Succede che qualcuno si trova davanti uno dei più importanti piloti della storia della Moto Gp, che vuole chiedere un autografo, ma che non ha nulla in quel momento da farsi firmare.