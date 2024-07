Alessandro Basciano e Sophie Codegoni | l’addio è definitivo? Il rumor

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non torneranno più insieme? Ilche non lascia spazio a dubbipotrebbero aver deciso di intraprendere strade differenti. I due non appaiono insieme da molto tempo e pare che gli ultimi tentativi di ricongiungimento siano sfumati (talvolta anche malamente). Lei avrebbe cambiato casa e dopo qualche flirt avrebbe provato ad avvicinarsi ama senza successo. Lui, di contro, avrebbe avuto modo di sperimentare nuovi rapporti e relazioni – non sappiamo se di amicizia, amore o altro – sfumati dopo una manciata di incontri. Oggi, sulle pagine del settimanale «Chi», l’ex disembra essersi avvicinato ad Elisabetta Gregoraci – presumibilmente in amicizia – anche se non sappiamo quali siano le sue reali intenzioni.