Tragedia in spiaggia con gli amici muore a 17 anni | fanno il bagno insieme poi lo choc

(Di martedì 30 luglio 2024) Ancora un dramma si è consumato in questa torrida estate. Un ragazzo di 17è morto durante unal mare. Si stava divertendo coi suoi, quando da un momento all’altro è successo qualcosa di inatteso. Stava giocando con gli altri ragazzi con le onde e subito dopo non è riuscito più ad uscire dall’acqua, facendo scattare l’allarme affinché i soccorsi potessero intervenire rapidamente. Il ragazzo di 17è stato purtroppo trovato morto in mare e nessun tentativo di rianimazione si è rivelato efficace, visto che il suo cuore aveva ormai smesso di battere. Il primo a rendersi conto della gravità della situazione è stato il bagnino che sorvegliava unaprivata. Lo ha soccorso e ha praticato anche il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.