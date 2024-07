Lo studentato? Triplicati i posti a tariffe basse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)letto a tariffa agevolata nel futurodello Scalo Romana che, prima di ospitare gli universitari, nel febbraio 2026 sarà il Villaggio olimpico dei Giochi invernali. Dopo le polemiche delle ultime settimane sul caro affitti della nuova struttura in via di realizzazione, Coima illustra con una lunga nota la sua strategia e i finanziamenti aggiuntivi per abbassare ledelle stanze del futuro. La società guidata da Manfredi Catella (nella foto) spiega che, in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti Real Asset Sgr tramite il Fnas, ha deciso di incrementare il numero diletto in camera doppia a tariffa agevolata dagli attuali 150 a 450 (+300letto rispetto alla convenzione).