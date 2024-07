LIVE Italia-Egitto 2-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 25-16 azzurri ad un set dai quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:53 L’nel secondo set ha confermato quanto visto nel primo, sbavature limate ai minimi termini. Michieletto top-scorer del match con 9 punti, Lavia segue con 8, ma con un fantastico 42% di efficienza in attacco. 25-16 Il secondo set si chiude con un muro di Galassi! 24-16 Difesa ad una mano di Balaso e contrattacco di Lavia, ci sono 8 set-point. 23-16 Errore in attacco di Romanò. 23-15 Michieletto si fa perdonare immediatamente in pipe. 22-15 Michieletto pesta la linea dei tre metri. 22-14 Mani-out di Issa da posto due. 22-13 Doppio cambio per l’. 22-13 Lunga la battuta di Haikal. 21-13 Parallela vincente di Haikal. 21-12 Aceeee di Michieletto! 20-12 Magia di Giannelli! Primo tempo dietro di Russo. 19-12 Muro di Haikal su Michieletto. 19-11 Errore al servizio di Elhossiny. 18-11 Sbertoli entra, ma sbaglia la battuta.