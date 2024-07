Il San Sebastian presenta i nuovi film di Mike Leigh Edward Berger Joshua Oppenheimer

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 30 luglio 2024) Scritto da Il Sandi, Il 72° Festival di Sansi preannuncia ricco di emozioni e innovazioni, con una selezione diche promettono di catturare l’attenzione del pubblico e della critica. Il festival, che si svolgerà dal 20 al 28 settembre 2024, avrà tra i suoi protagonisti alcuni dei registi più acclamati del panorama cinematografico internazionale, conche spaziano tra generi e temi diversificati., François Ozon e Altri Grandi Registi in Gara per la Conchiglia d’Oro Tra le pellicole in concorso, spicca il nuovo lavoro di, Hard Truths, che segna il ritorno del regista britannico con Marianne Jean-Baptiste, sua musa di Secrets & Lies.