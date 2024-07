Il Ministro Musumeci interviene sui fondi del PNRR

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilsottolinea la necessità di impiegare idelper combattere la siccità, mentre le polemiche infuriano. La siccità in Italia è diventata una delle emergenze ambientali più pressanti degli ultimi anni, colpendo duramente le regioni del Sud e mettendo a rischio l’agricoltura e la vita quotidiana delle comunità locali. Mentre le risorse per contrastare questo fenomeno sono state stanziate, il loro utilizzo efficace rimane una sfida cruciale. “Con il tema siccità avremo a che fare per anni” Notizie.com fonte foto ig: @nello.IlNellorichiama l’attenzione sulla necessità di impiegare al meglio ianti-siccità, sottolineando al contempo l’aumento del turismo e le critiche ricevute dalla stampa straniera. La crisi idrica richiede una risposta urgente e coordinata.