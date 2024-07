Energia Cna | Allarme bollette per le PMI nel 2024 si allarga la forbice con l’Europa e con le energivore

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 30 luglio 2024) Dario CostantiniROMA – Le micro e piccole imprese italiane continuano a pagare l’elettrica molto di più dei competitor europei e delle grandi impresenazionali, anche se il gap nel 2023 si è in parte ridotto per effetto dei sussidi erogati per contrastare il caro-. Ma le agevolazioni sono state cancellate a inizio anno e pertanto ilvedrà un nuovo ampliamento dellasui prezzi energetici. È quanto emerge dalla rilevazione realizzata dalla CNA sull’andamento dei prezzi dell’nel 2023. Rispetto ai picchi del 2022, il peso delleè diminuito ma rimane uno svantaggio competitivo per le piccole imprese che sono le più penalizzate anche in presenza di alcune misure di sostegno come la sospensione degli oneri generali di sistema nella prima parte dell’anno scorso.