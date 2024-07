Drag queen alle Olimpiadi e certi fedeli insorgono | qualcuno ha un problema con le diversità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Molto rumore per nulla, verrebbe da commentare. L’ultima cena in variantedella cerimonia d’apertura delledi Parigi non era L’ultima cena. C’era da sospettarlo, considerando che Dioniso non rientra nell’iconografia tradizionale dei momenti finali della vita di Cristo. Ma se è per questo Malan ha visto nel toro al Trocadero un richiamo al vitello d’oro. Insomma,credenti si dicono offesi da ciò che evidentemente non sono in grado di comprendere e non riconoscono nemmeno ciò che dovrebbe rientrare o meno nella loro religione.