Concorsi scuola tra supplenti e assunzioni il nuovo anno scolastico sarà problematico

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilè ormai alle porte e la situazionesembra ancora ben distante dall’essere risolta, anzi. Le tempistiche non coincidono e si procederà all’avvio di uno stato di incertezza ma, stando al decreto legge 71/2024, la situazione potrebbe anche peggiorare/migliorare nel corso dei mesi. Di seguito spieghiamo come nel dettaglio. Concorso insegnanti e caosNon mancano di certo le incognite per il. Basti pensare alla gravosa questione del liceo made in Italy voluto con grande insistenza e orgoglio dal governo di Giorgia Meloni. Tralasciando questo dettaglio, non di poco conto, ci si ritroverà tra poco più di un mese a fronteggiare ancora una volta un grave problema legato al sistema delle supplenze.