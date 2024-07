Come mai Vermithor ha accettato Hugh come suo cavaliere?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)maihasuo? Attenzione SPOILER sull’episodio 7 di House of the Dragon 2 – La Semina RossaaccettaHammersuo nuovonell’episodio La Semina Rossa e non solo perché ha in sé sangue di drago. Dopo aver perso Rhaenys e Meleys, Rhaenyra è disperata e si lancia nel tentativo di trovare nuovi cavalieri per i draghi non reclamati su Roccia di Drago. Con Seasmoke che reclama Addamsuo nuovo(non il contrario) nell’episodio precedente, la Regina convoca di nascosto i bastardi Targaryen a Roccia di Drago per tentare di trovare unpere Ali d’Argento. Solo due ci riescono,Hammer e Ulf il Bianco. Quando il primo Targaryen illegittimo trova il coraggio di toccare, si scatena il caos mentre il drago sputa fuoco su numerosi “semi di drago”.