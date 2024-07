Tragico schianto | Pietro e Mara morti nell’auto accartocciata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un terribilefrontale ha stroncato la vita diSimeoni eDomenichelli, lasciando la comunità locale in lutto. Il giovane di 25 anni, residente a Colognola ai Colli, e la donna di 45 anni, che viveva a Sanin Cariano, sonotragicamente in un incidente stradale avvenuto sabato mattina lungo la strada statale 12 nel territorio comunale di Pescantina, in provincia di Verona. L’impatto mortale è avvenuto nelle primissime ore del 26 luglio, intorno alle ore 6.30 del mattino. La Ford Kia azzurra sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata contro un camion della nettezza urbana che procedeva nel senso opposto di marcia. Per motivi ancora da chiarire, i due mezzi si sono trovati sulla stessa traiettoria e loè stato inevitabile.