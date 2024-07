Teatro al Parco Pertini | percorso teatrale per bambini e famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Un gioco tra, musica, ballo e fantasia di e con Gianni Micheli, dedicato ai piccoli spettatori con le loro. Esiste un albero, in natura, che nasce e cresce solo grazie agli esseri umani. È l’Albero dell’Amicizia. Un albero straordinario che ha rami di donne e uomini, grandi e piccini, foglie a forma di mani e frutti che donano sorrisi. Un albero meraviglioso che proprio per la sua natura extranaturale per nascere, crescere e prosperare esige un rito “magico” e festoso, di balli e di canzoni. Mastro Gianni è il messaggero incaricato di rievocare il rito, con canzoni originali e fisarmonica. Ma l’Albero dell’Amicizia lo realizzano gli spettatori, dai più piccoli ai più grandi, tenendosi per mano e regalandosi festa, danza e sorrisi.