Soulé è atterrato a Roma | FOTO e VIDEO|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 luglio 2024) 2024-07-28 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Matiasha vinto il braccio di ferro con la Juventus. Il giocatore argentino voleva andare allae in questi minuti è in partenza per la capitale. Stasera l’arrivo, domani le visite mediche con i giallorossi. Il classe 2003 nella capitale ritroverà gli amici Dybala e Paredes con i quali si è sentito in questi giorni e che è andato a trovare più volte nella scorsa stagione durante il prestito a Frosinone. A proposito: l’avventura in gialloblù ha fatto decollare la carriera di, la squadra è retrocessa ma l’argentino è stato il migliore dei suoi impressionando osservatori da tutta Europa.