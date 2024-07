Sei bellissima finalmente Temptation Island Jenny rimuove il filler alle labbra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un mese dopoGuardiano e Tony Renda stanno ancora insieme. Davantitelecamere di WittyTv hanno raccontato come procede la loro relazione dopo il turbolento percorso nel villaggio dei sentimenti e il confronto al falò finale. Tony Renda si è detto cambiato, “Mr. Hyde è andato in pensione”, ha detto, mentre la fidanzata si sente libera di poter vivere la propria vita senza avere l’ansia addosso. “I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla. Ho prenotato un viaggio con le mie amiche. Però a volte c’è, altre volte no, sparisce. Capisco che vuole darmi la mia libertà, però a volte penso che va dall’amico suo. Imparerà a trovare il grigio e non solo il bianco e nero”, ha detto. “Era così, assurdo”.