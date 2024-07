Questo membro degli Eterni sarà Booster Gold nella prossima serie DC

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 29 luglio 2024) Xolo Maridueña, star di Blue Beetle, è stato recentemente ospite del GalaxyCon in North Carolina, dove avrebbe confermato quale starEternals interpreterà. All'inizio dimese sono emerse voci secondo cui la star di Eternals, Kumail Nanjiani, avrebbe interpretatoDC Studios/Maxe un segno molto indicativo del fatto che questa voce fosse effettivamente vera è stato il fatto che il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, non è intervenuto su X/Twitter o sui thread per smentirla. Ora, The Cosmic Circus aggiunge di aver parlato con la star di Blue Beetle, Xolo Maridueña (che è uno dei pochi attori a fare il salto dal DCEU al DCU), che ha confermato che Kumail Nanjiani interpreterà effettivamente