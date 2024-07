Pensione anche le casalinghe possono riceverla | ecco come richiedere l’assegno e chi ne ha diritto Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sì,lehannoalla. È una domanda che si sente fare spesso, e la risposta è netta. Certo, bisogna bene specificare chi haalottenerlo. E lo facciamo con l’aiuto di Federico Garau che, su Il Giornale, ha chiarito ogni dubbio. Iniziamo col dire che c’è ancora qualche possibilità di ottenere laper coloro che non sono riusciti a maturare i giusti contributi.noto, per potersi pensionare in Italia bisogna raggiungere i 67 anni di età anagrafica e i 20 di contributi previdenziali, mai cittadini che non hanno mai lavorato o hanno messo da parte pochi contributiambire a ottenere un contributo previdenziale.