LIVE Errani Paolini-Routliffe Sun 6-2 6-3 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | gran prova delle azzurre

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match d’esordio positivo per. Un saluto e un ringraziamento agli amici di OA Sport che ci hanno seguito! 17:23 Jasminegiocherà nella giornata di mercoledì 31 luglio il suo match di ottavi di finale nel singolare femminile, contro Anna Karolina Schmiedlova (SVK). Domani sarà di nuovo in campo per il doppio però. 17:21 Percentuale di prime molto migliore per, che hanno messo addirittura il 79% di primi servizi in campo, con un ace di Jasmine contro i 3neozelandesi. Quest’ultime hanno servito con il 61% di prime in campo, un po’ poco sulla terra battuta per fare partita con doppiste ottime come la toscana e la romagnola. Vengono contati addirittura 31 errori non forzati (un doppio fallo sanguinoso che ha dato il break nel 2° set).