Largo alla regina dell’estate | la parmigiana di melanzane

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tra le pietanze italiane più amate al mondo, è tornata come ogni anno a spopolare sulle nostre spiagge E malgrado tutti gli stereotipi che la vogliono appannaggio del Meridione, il Nord ne reclama la paternità. Lo chef del ristorante La Filanda Cristian Benvenuto: «Si va verso una minore elaborazione del prodotto a vantaggio della profumazione e del gusto. Proprio come come faceva la mia nonna». Lo speciale contiene due articoli