Kvaratskhelia 21 minuti per confermare ciò che è chiaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Kvichaè stato uno dei protagonisti, sicuramente il più atteso del match contro l’Egnatia. Contro i campioni di Albania Kvicha ha realizzato un gran bel goal, uno dei suoi insomma. E non solo: al Patini il georgiano ha acceso la luce ed il gioco si è illuminato di una luce radiosa che fa prospettare cose belle per l’immediato futuro della squadra di Antonio Conte. Dell’attaccante georgiano hanno parlato sia la “Gazzetta dello Sport” Che “La Repubblica”.per “La Gazzetta dello Sport: “Khvicha ci ha messo 21’ perciò che èa tutti da un po’: sarà lui il volto iconico del Napoli di Conte, sarà lui l’uomo del Rinascimento napoletano. E fa nulla se siamo ancora al calcio estivo, perle così vanno sempre celebrate. Recupero palla alto, uno-due con Lobotka che scodella in profondità.