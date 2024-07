Taremi non perde il vizio Doppietta al Las Palmas È già un’Inter in palla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Due tasselli in più, per nonre il. Mehdisegna ancora, nell’amichevole contro il Lasvinta 3-0 dall’Inter, terzo successo dopo quelli contro Lugano e Pergolettese e quinto centro estivo dell’iraniano grazie a una. Il tris lo firma Dimarco nel finale con un delizioso pallonetto in corsa. Il tutto con addosso la nuova maglia, quella con le due stelle e il tricolore sul petto. La onora al meglio, l’iraniano, aprendo su calcio di rigore (che si procura) le marcature contro gli spagnoli e raddoppiando poco dopo su assist di Mkhitaryan. Un’ulteriore conferma per il tecnico nerazzurro, che spera di avere conferma nelle partite che conteranno delle possibilità del nuovo acquisto.