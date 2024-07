LIVE Arnaldi-Fils Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | c’è un idolo di casa sulla strada del ligure

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del primo turno del torneo maschile didelledi2024 tra Matteoed il francese Arthur. Sui leggendari campi del Roland Garros ilsfida l’diche recentemente ha trionfato nell’ATP 500 di Amburgo. Quinto confronto diretto in poco più di un anno tra i due, con l’azzurro avanti per 4-0., ventitreenne sanremese, si presenta a questo appuntamento a margine di una parentesi estiva non entusiasmante. Reduce da 5 sconfitte consecutive tra prati europei ed il ritornoterra rossa pre olimpica, l’azzurro vuole ritrovare il suoal cospetto di un avversario invece in splendida forma e che dinanzi al pubblico dipotrebbe trovare ulteriore slancio.