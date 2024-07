Italia-Francia pallanuoto femminile Olimpiadi 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Inizia il torneo olimpico diper il Setterosa, che ha riposato nella prima giornata. Domani le azzurre scendono in acqua per affrontare alle 14.00 lapadrona di casa in un match già importante per il passaggio del turno. Ricordiamo che l’si trova nel Gruppo B con le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti, ma anche Spagna e Grecia. Il torneo olimpico disarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.Insi potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito ilcompleto.Lunedì 29 luglio Gruppo B Ore 14.