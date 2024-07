In caso di tragedia clamorosa rivelazione di Kate Middleton | cosa è stato costretto a firmare il principe William

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Uscirà il primo agosto l'attesissima biografia di, Catherine, The princess of Wales, scritta da Robert Jobson e anticipata con larghi estratti dal Daily Mail. L'autore è il biografo dei Windsor,ssa Diana compresa, e ha firmato molti scoop: per esempio nel 2005 fu lui a rivelare al mondo che Carlo aveva chiesto la mano a Camilla. Nella biografia di, dettagli sulla Regina Elisabetta fino ad oggi mai rivelati, per esempio il fatto che morì per un tumore, non "di vecchiaia", così come comunicato a livello ufficiale dalla casa reale inglese. Parlando di, Jobson mette in evidenza il ruolo fondamentale che ha avuto nel ricucire il rapporto tra suo marito, il, e il padre Carlo.