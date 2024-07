Gastronomia Yamamoto – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024)Via Amedei, 5 – 20123Tel. 02/36741426 Sito Internet: www..it Tipologia: giapponese Prezzi: cpiatti 14/20€, contorni 2/8€, dolci 6€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Situata a pochi passi dalla fermata Missori della linea gialla, laè un nome noto afra i cultori del (vero) mangiare giapponese. Qui si assapora la cucina di casa, quindi niente sushi e sashimi, bensì piatti caldi e freddi ben realizzati e dai sapori confortanti. Noi lo abbiamo provato per una pausa pranzo veloce ma di gusto, assaggiando un ottimo curry che per i giapponesi è come la pasta per noi italiani: il riso in bianco è arricchito da un condimento denso e giustamente speziato con dentro carne e verdure. Il riso bianco lo ritroviamo anche nell’Una Don, insaporito in questo caso dall’anguilla laccata dalle carni tenere e saporite.