All’asta l’eredità rifiutata La gioielleria di famiglia tra anelli e opere d’arte

(Di domenica 28 luglio 2024) Mentre è stata aggiudicata a 190mila euro la Lamborghini Huracan 5.2 v10 Rwd coupé che apparteneva ad un costruttore poi fallito e sottoposto a liquidazione giudiziale, c’è tempo fino a martedì per aggiudicarsiuna piccoladi. Si tratta di numerosi monili in oro e pietre preziose,e antiquariato di un’eredità a cui i parenti hanno rinunciato per non accollarsi anche i debiti, molto più cospicui, lasciati dalre defunto. Per mettere in vendita la Lamborghini, di colore bianco e in condizioni perfette, il giudice ha fatto riscattare il leasing e fissato il prezzo base in 140mila euro.