Tentato omicidio a Napoli | arrestato un 16enne

(Di sabato 27 luglio 2024). L’indagato avrebbe esploso, il 24 giugno scorso, colpi di arma da fuoco nei confronti di un’altro minore legato allo stesso contesto criminale Oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile nei confronti di un indagato di anni 16. Il ragazzo è gravemente indiziato dei reati di, porto e detenzione di arma comune da sparo tutti aggravati anche dalle modalità mafiose previste dall’articolo 416 bis comma 1 del codice penale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura disu delega del Procuratore per i Minorenni di. Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini condotte da questa Squadra Mobile e dal Commissariato Montecalvario in relazione al ferimento a colpi d’arma da fuoco di un altro minorenne avvenuto il 26 giugno 2024.