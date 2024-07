Parigi 2024 | Inselvini Fdi ' interrogazione a Commissione Ue su rispetto libertà religiosa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Inammissibili le immagini blasfeme viste, in diretta mondiale, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di. L'Ultima Cena interpretata da drag queen, un vero e proprio insulto alla dignità e alladi oltre 2 miliardi di cristiani nel mondo e dei circa 328 milioni di cittadini dell'Ue di fede cristiana. La trasmissione di tale contenuto in un evento di portata globale come le Olimpiadi non solo offende profondamente la sensibilità, ma mina anche i principi die tolleranza che dovrebbero essere alla base delle manifestazioni internazionali.