Olimpiadi Parigi 2024 | Ganna bene Evenepoel meglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Il campione del mondo Remcoha conquistato la medaglia d’oro nella prova olimpica di ciclismo a cronometro, disputata sul circuito cittadino disotto una pioggia costante. Il millennial fiammingo ha percorso i 32.400 metri dell’anello che dalla Esplanade des Invalides, attraverso il Bois de Vincennes, ha riportato i corridori al Pont Alexandre III in 36’12” alla media di 53.698 kmh. Alla piazza d’onore, grazie a un settore finale entusiasmante, si è piazzato l’italiano Filippo, staccato 15” dal vincitore. Il terzo posto d’un sorprendente Wout Van Aert, giunto a 26” dal connazionale, ha completato una giornata trionfale per il Belgio. Può giustamente recriminare contro la malasorte il gallese Joshua Tarling cui è sfuggita la medaglia di bronzo per poco più di due secondi.