Fra ricordi e aneddoti sul distretto Un modo per esplorare le periferie

(Di sabato 27 luglio 2024) In principio fu l’ex lanificio Lanisa a Mezzana, poi venne il complesso di piazza Marconi. Storie,si annodano sul filo della storia personale di Piero Sanesi e deltessile per l’ultimo appuntamento con "Archivi domestici Tra orti e fabbriche", il ciclo di performance teatrali itineranti perla periferia pratese: dopo il successo delle prime due passeggiate all’ex podere Carra a Grignano e all’ex Buzzi in piazza Ciardi, mercoledì 31 luglio (alle 20.30) ci addentreremo nella storia personale di Piero Sanesi sempre con il linguaggio del teatro che diventa così un mezzo per scoprire nuove possibilità espressive, suggestioni diverse, punti di vista inesplorati del proprio vivere quotidiano, facendo "rivivere" i luoghi e le storie attraverso idi chi li ha abitati in passato.