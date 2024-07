Emozioni in musica per la prima serata di VOCI DAL MEDITERRANEO 26 luglio

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Ieri 262024 intorno alle 21:30 l’Associazione Musicultura e la Eventi e Management hanno dato il via al Festival InternazionaleDalche si pone l’obiettivo di selezionare artisti e talenti del panorama della canzone italiana e/o internazionale. Cos’è il Festival InternazionaleDal? E’ iniziato ieri 262024 il Festival InternazionaleDal, che è un contestle che si terrà anche stasera e il 282024, nella cornice della splendida Isola di Pantelleria. La suggestiva Piazza Cavour si è vestita di note e diindurante le esibizioni dei finalisti in gara, divisi in due categorie, quali inediti e cover. Tre serate, 26, 27 e 28diinperché, come narra lo slogan del Festival, “labatte forte sull’isola di Pantelleria”.