Taylor Swift sta sostenendo Deadpool & Wolverine sui social

(Di venerdì 26 luglio 2024)esprime il suo sostegno ae invita i suoi fan ad acquistare i biglietti per il film dei Marvel Studios con Hugh Jackman e Ryan Reynolds. La cantante ha condiviso un post suimedia in onore di uno dei suoi amici più cari in questo mondo. “Negli ultimi anni ho visto uno dei miei migliori amici su questo pianeta riversare ogni briciolo del suo cuore, anima, sudore, tempo, energia, battute, dolore, gioia, ribellione, oscurità e magia in questo film“, ha condivisonelle sue storie di Instagram. “Ha creato il miglior lavoro della sua vita e questo film sembra un vero e proprio portale di gioia, una fuga selvaggia dalla realtà e un panino per gli addominali. Non so come ci sia riuscito“.