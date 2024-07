Oroscopo 29 04 per questo segno è arrivato il momento di guadagnare di più | splendida notizia prima delle vacanze

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) La prossima settimana si rivela particolarmente propizia perdello Zodiaco, arriveranno soldi a palate nei giorni a venire. Il mese di luglio si avvia verso la conclusione, portando via con sé tutto quello che di positivo e di negativo è successo. Il cosmo si prepara ad accogliere agosto mentre gli astri sono impegnati a modificare i propri influssi sui segni dello Zodiaco. Uno in particolare tra questi vivrà la prossima settimana da vero protagonista e non è un caso che abbia aspettato finora per diventarlo. Trarrà infatti benefici smisurati nei giorni a venire e dal punto di vista economico non potrà far altro che sorridere. Dal 29 luglio al 4 agosto unzodiacale intascherà più soldi del previsto – notizie.