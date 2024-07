Montagna Amatori a Reggio Emilia | Folese sei campione! Al Gatta il trono degli Juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Ecco le prime due coppe assegnate inin questa estate: esulta la, che con al seguito un folto e coloratissimo pubblico anche al “comunale” di Casina ha battuto per 2-0 il Vezzano grazie alla doppietta di Fava. Latoglie il titolo al Pratissolo, che aveva vinto nella passata edizione. E' la vittoria di una squadra nata negli ultimi mesi con un entusiasmo travolgente. Per quanto riguarda gli, incredibile trionfo del: il Castelnovo Capitale vinceva 1-0 grazie al rigore di Lucino, ma nel finale i ragazzi delhanno ribaltato tutto con le reti di Montolli e Parisi per il 2-1 finale. Un derby combattuto tra due squadre che non avevano mai alzato il trofeo in questa categoria. Sabato le altre due finali, a Carpineti: ore 17.45 Borzanese-Tricolore Carpineti Valestra per i Giovanissimi, e alle ore 19.