Ema blocca farmaco contro l’Alzheimer | Rischio effetti collaterali superiore ai benefici

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Duro colpo per i malati di Alzheimer. L'Agenzia europea per i medicinali ha respinto la raccomandazione per ilLecanemabl'Alzheimer. L'Ema ha annunciato che ildi graviall'effetto positivo atteso. Alzheimer Europe esprime "rammarico" e "profonda delusione" per il parere negativo formulato dal Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia europea delEma all'autorizzazione all'immissione in commercio di lecanemab per il trattamento della patologia neurodegenerativa in fase precoce (decadimento cognitivo lieve o lieve demenza dovuta al morbo di Alzheimer), con la motivazione che "inon sono sufficientemente grandi da superare i rischi associati" al medicinale.