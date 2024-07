Taxi e Comune serve subito un accordo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con tutti questi cantieri aperti contemporaneamente in città di questi tempio prendere unè diventato un lusso. Ovviamente succede perché si allungano i percorsi e il costo della corsa è maggiore rispetto alla normalità. Questa giunta comunale conta troppo sulla pazienza e la comprensione dei cittadini. Sorge spontanea una domanda: ce la pagano loro per caso la differenza? Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni Il nodo deia Bologna sembra irrisolvibile e ogni giorno affiorano nuove difficoltà. In molti punti della città in certi orari trovare una vettura è davvero difficile, isti sostengono che non si rimedia aumentando il numero delle licenze e le trattative colprocedono con un passo avanti e due indietro. Ora la concomitanza di tanti cantieri effettivamente aggiunge un problema al problema.