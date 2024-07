Sfuma il ritorno di Bastoni all’Empoli In difesa spuntano Biraschi e Ogbonna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di riflessioni: un’operazione in uscita e unata. Come detto, dopo gli arrivi di Esposito, Vasquez e Viti, il mercato dell’Empoli vive una fase di stanca, in cui comunque resta febbrile il lavoro del direttore sportivo Roberto Gemmi. In primis per cercare di sbloccare l’affare Colombo, in questo momento la priorità per l’attacco azzurro. Definitivamenteto invece ilin azzurro di Simone. Il centrocampista mancino dello Spezia, infatti, è stato prelevato con un vero e proprio blitz dal Cesena, che lo ha preso a titolo definitivo dal club ligure per circa un milione di euro facendo firmare un contratto biennale al giocatore.