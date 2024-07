Mercogliano_ ritorna Al Vial’Estate nelle domeniche di isola pedonale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTorna a Mercogliano, a partire da domenica 28 luglio, l’intrattenimento domenicale al Viale San Modestino con la terza edizione di Al, rassegna di animazione e spettacoli di artisti di strada, laboratori, corner di intrattenimento musicale e teatrale. “È un format che abbiamo ideato nel 2019 e che in poco tempo è diventato un appuntamento di richiamo per le famiglie che desiderano trascorrere un piacevole pomeriggio all’ ombra dei platani del nostro viale. – commenta il Sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio – Questa tipologia di intrattenimento si sposa perfettamente con l’attiva tutte leproprio per agevolare il relax al fresco del Viale e, inoltre, rappresenta un’opportunità di lancio per le attività commerciali della zona.