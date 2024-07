L’Arezzo su Pettinari e Bortolussi Torna Renzi Zona vicino all’addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) di Luca Amorosi AREZZO La fumata bianca è arrivata. Alessandroin amaranto, stavolta a titolo definitivo, dall’Empoli, che si è riservato il diritto di "recompra" valido fino al 2026. Per il classe 2004 valdarnese è pronto un contratto di quattro anni. Il direttore amaranto Nello Cutolo completa così le operazioni volte a riportare in città quei giocatori che avevano disputato tutta la scorsa stagione in prestito secco, dopo i ritorni di Mawuli e Coccia. Perpiù che per gli altri, però, si apre davvero un capitolo nuovo: c’è curiosità, infatti, di capire come intenderà schierarlo il nuovo tecnico Troise. Indiani lo scorso anno lo ha impiegato quasi esclusivamente da terzino destro, tranne che nella partita playoff contro la Juve Next Gen, quando ha giocato da esterno destro di centrocampo, e per qualche scampolo di gara come esterno alto.