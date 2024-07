La notte del 2016 in cui Kamala Harris promise di lottare per l’America e spiegò come pronunciare il suo nome

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) La mattina, il più delle volte, mio marito Doug si sveglia prima di me e legge le notizie a letto. Se lo sento emettere dei suoni – un sospiro, un lamento, un sussulto – capisco subito che tipo di giornata sarà. L’8 novembreera cominciato bene – era l’ultimo giorno della mia campagna elettorale per il seggio senatoriale. Lo trascorsi incontrando quanti più elettori possibile e, naturalmente, votai io stessa alla scuola del quartiere in fondo alla nostra strada. Ci sentivamo piuttosto bene. Avevamo affittato una grande sala per la festa delladelle mie elezioni, con uno spettacolo di palloncini che non aspettava altro che di iniziare. Ma prima sarei andata a cena con la mia famiglia e gli amici più intimi – una tradizione che risaliva alla mia prima campagna.