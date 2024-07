Grandi manovre Pd | Gentiloni federatore e Schlein gli cerca il dopo lavoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Che fa Paolo ?», è diventato un po' il nuovo modo in cui si riconoscono due persone del Pd che si salutano a Roma. Non che il fatto non sia rilevante, oggettivamente è successo poche volte: dunque Paolosta per lasciare l'incarico di commissario a Bruxelles e non ha ancora trovato la prossima occupazione. L'ultima volta che era successo, ovvero che fosse semplice deputato del Pd, nel 2013, l'annofu promosso da Matteo Renzi ministro degli Esteri, poi, ca va sans dire, direttamente Presidente del Consiglio. Da quel periodo è nata una sorta di massima: non lasciare maisenza un incarico, perché poi diventa il candidato naturale a prendere il tuo.