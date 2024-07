Del Bianco l’uomo del pickleball | Boom di prenotazioni per i campi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Qui siamo tutti pazzi per il, perché è lo sport da racchetta alla portata di tutti". Dinamico e veloce, non troppo tecnico, apparentemente poco faticoso ilcombina elementi di tennis, badminton e ping pong: a importarlo nelle Marche è stato Roberto Del, imprenditore 50enne nel settore dell’edilizia sostenibile, che con i suoi fratelli ha aperto il primo campo di gioco al Parco Kennedy di Marotta. "Mi piace perché è divertente, semplice, veloce, davvero alla portata di tutti – racconta –. Tutto è nato dal fatto che io girando per lavoro anche all’estero sono venuto a conoscenza di questo sport che da subito mi ha affascinato. Siccome poi sono uno che quando gli prende una fissa la porta fino in fondo, mi son detto ‘Lo porto a casa e lo faccio conoscere a tutti’. E così è stato". Uno sport per tutte le fasce d’età.