Degrado in zona universitaria

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si fa un gran parlare delche a Bologna la fa da padrone in. Con la presente sottolineo che sarebbe importante mettere sotto i giusti riflettori anche piazza Scaravilli, la piazzetta della Facoltà di Economia, da tempo presa in ostaggio. Non c'è giorno, infatti, che passando dalla piazza, non si venga travolti dal ben noto odore di sostanze stupefacenti. D'altra parte, c'è sempre un nutrito gruppo di spacciatori e clienti stranieri (e non) che posteggia sui gradoni della piazza, sorta di presidio permanente dell'illegalità.A pochi passi, via delle Belle Arti, in cui risulta che, di tanto in tanto, qualche pattuglia passi.