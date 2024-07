Caporalato blitz in 109 aziende da Nord a Sud | C’erano braccianti irregolari in una su due

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)tà econ posizioni lavorative fuori dalle norme in un’azienda su due. Le condizioni di lavoro nei campi sono ben fotografate da unportato avanti daa Sud da carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Inps nelle province di Mantova, Modena, Latina, Caserta e Foggia. Il servizio di vigilanza straordinaria nel settore agricolo ha portato a verifiche in 109ben 62 presentavanotà (56,9%), così come su 505 lavoratori controllati, 236 sono risultati(46,7%). Tra questi tre minorenni e 136 extracomunitari. In 64 casi i lavoratori erano completamente in nero e in 23 casi istranieri non avevano il permesso di soggiorno.