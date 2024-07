Triuggio cambia direttore sportivo Ecco Di Cristino un ex Milan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Finisce un’epoca a. Ilnon sarà più Piero Galbiati che per motivi personali e famigliari ha rassegnato le dimissioni. La presidentessa Marina Riva ha individuato come sostituto Ciro Dinel cui curriculum ci sono anche i sette anni di collaborazione con ilcome osservatore. "In questi anni ho girato tanto e quando mi si è presentata l’occasione della Triuggese ho accettato volentieri. È una realtà che mi piace. Quando sono arrivato il mercato praticamente era già fatto e per me è la prima volta". Il nuovo ds svela gli obiettivi stagionali: "Mantenere la categoria, poi si vedrà. Voglio una squadra di sostanza, che lotta su ogni pallone". Sarà supportato per la parte amministrativa da Andrea Sala. Ro.San.