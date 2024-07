Nepal aereo si schianta durante il decollo | 18 morti salvo solo il pilota

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Kathmandu, 24 luglio 2024 – Unpasseggeri si èto, questa mattina,la fase dia Kathmandu, la capitale del. Secondo quanto scrive il quotidiano Kathmandu Post, sono stati recuperati i corpi di 18 delle 19 persone a bordo, mentre ilsi sarebbe salvato ed è stato trasportato in ospedale. Da quanto si apprende, il volo della Saurya Airlines trasportava personale tecnico della stessa compagnia ed era diretto Pokhara, importante centro turistico del Paese. Rescuers and army personnel stand at the site after a Saurya Airlines' plane crashed during takeoff at Tribhuvan International Airport in Kathmandu on July 24, 2024. A passenger plane carrying 19 people crashed during takeoff in Kathmandu on July 24 with the pilot surviving but "many" others aboard dead, police in thei capital told AFP.