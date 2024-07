Clamoroso alle Olimpiadi dopo due ore di interruzione riprende Argentina-Marocco | annullato il gol del 2-2

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è finita 2-2. Anzi no. Secondo il sito dellela partita è stata formalmente sospesai 16 minuti di recupero e il gol del pareggio argentino firmato Medina. È il caos più totale, un pantano dal quale il Cio sta provando ad uscire minimizzando i danni. Secondo quanto riporta il media argentino Tyc Sport, effettivamente la partita non si è conclusa. L’arbitro l’ha sospesa e adesso vorrebbe farlare. E nemmeno il pareggio di Medina sarebbe regolare, il Var avrebbe ravvisato un fuorigioco nell’azione che ha portato al 2-2. Secondo il giornalista di Tyc Sport, Gaston Edul: “Questa è la situazione: I giocatori escono per riscaldarsi. L’arbitro esaminerà l’azione al Var. Se non è gol si giocano altri tre minuti. Se è gol, è finita. La Fifa voleva terminare la partita, l’arbitro voleva rivedere l’azione”.