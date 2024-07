Sopralluogo del sindaco Valentina Vadi nei cantieri di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Ieri mattina il, insieme ai tecnici comunali, ha effettuato unneidi SanValdarno. Accolta dalle varie direzioni dei lavori, ha potuto verificare lo stato di avanzamento degli interventi per il nuovo nido di Ponte alle Forche, per la scuola elementare Rodari, per via Bolzano, per il teatro comunale Bucci e per il polo scolastico 0-6 Rosai Caiani. Un tour che il primo cittadino compie periodicamente per vedere di persona quanto fatto nelle settimane o nei mesi precedenti e tenere informati i cittadini su risultati e tempistiche. Prima tappa via Bolzano dove sono cominciati i lavori per la ciclabile che metterà in collegamento la ciclopista dell’Arno alla ciclopista del Chianti e garantirà una migliore viabilità della zona e una maggior sicurezza per gli utenti.