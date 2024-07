Serie turca Ayaz?n Sonu Güne? trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 23 luglio 2024)Ayaz?nè in onda dal 22 luglio sul canale turco Kanal D tutti i giorni dal lunedi al venerdi alle 16.00Ayaz?n? è una giovane donna che si è appena laureata all’università e si sta preparando per andare all’estero per perseguire i suoi ideali. Quando il fratello di? viene incarcerato a causa di una falsa accusa, il suo cammino incrocia quello di Ayaz, l’erede di una grande e prestigiosa holding. Il destino mette alla prova i due giovani attraverso le vite dei loro cari, spingendo? a giocare un gioco pericoloso per salvare suo fratello. Tuttavia, le regole di questo gioco verranno sconvolte dall’amore. Mentre il cuore di Ayaz, congelato nel ghiaccio anni fa, si riscalda con la presenza di?, la vita mostra loro il suo volto spietato senza esitazione.