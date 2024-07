Scampia testimoni parlano del crollo durante una lite sul ballatoio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo alcuni, ildelsarebbe avvenuto mentre era in corso un litigio, per futili motivi, tra due nuclei familiari. Non si esclude, ma al momento si tratta solo di un’ipotesi, che il peso concentratosi sulpossa avere contribuito al cedimento della struttura già fatiscente. Al momento la Procura non si pronuncia sulla circostanza. Leggi anche: due bimbe in gravissime condizioni. Evacuate 800 persone L'articolodelunasulproviene da Anteprima24.it.